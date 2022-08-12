Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Закрывшийся в пандемию коронавируса кинотеатр в торговом центре «Пик» на Сенной площади Санкт-Петербурга превратят в фуд-холл, сообщило 12 августа издание «РБК».

vk.com/trkpik Кинотеатр в ТРК «ПИК» в Петербуге.

Напомним, многие кинотеатры понесли сильные убытки из-за начавшейся в 2020 году пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничениях. Еще один удар по индустрии нанесли санкции.

После начала специальной военной операции России на Украине крупные киностудии приостановили или полностью прекратили свою деятельность на территории РФ. Ввиду чего в России закрылось рекордное количество кинотеатров, только в Петербурге за первые полгода 2022 года их стало на 14% меньше.

Чтобы изменить убыточность владельцы помещений бывших кинотеатров решают кардинально поменять формат пространства. Так, управляющая компания ТРК «ПИК» Nikoliers решила разместить на пустующих с лета 2021 года площадях кинотеатра фуд-холл.

Корреспондет ИА REGNUM спросил организацию о сроках реализации проекта, однако в компании от комментариев отказались, уточнив, что в ближайшие две недели дадут подробный анонс грядущих изменений в пространстве.