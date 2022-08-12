Москва, , 12:08 — REGNUM Факты преступлений киевского режима против мирных жителей и использования киевскими боевиками гражданских учреждений в военных целях продолжают фиксировать российские военные следователи. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователями СК России продолжается фиксация фактов преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских учреждений в военных целях», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно данным следователей, при обстреле киевскими боевиками Горловки и Киевского района Донецка погибли мужчина и женщина. Кроме того, ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов на территории ряда детсадов Николаева, Запорожья, Константиновки и Краматорска, не эвакуировав оттуда мирных жителей и используя их в качестве живого щита.

Помимо этого, отмечается, что украинские нацисты заминировали автомобильные мосты через реки Гайчур и Вороная, которые намерены взорвать для того, чтобы затем обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

«Приведенные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж заявил, что Индия приветствует стамбульские соглашения по вывозу зерна с Украины и облегчению экспорта из России продовольствия и удобрений.