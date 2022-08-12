Ярославль, 12 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Ярославле в ДТП пострадали две пассажирки рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Пострадавший автобус

Авария случилась около 10.40 утра 12 августа на улице Советская в Ярославле. Столкнулись автобус «ПАЗ» и грузовик марки «Мерседес».

«По предварительной информации в медучреждение доставлена женщина, находившаяся в автобусе, еще одной женщине оказана медпомощь на месте», — пояснили в УМВД по Ярославской области.

Автобус следовал по маршруту №2. Перевозчиком является ООО «Автомиг» из подмосковного Подольска.