Самара, 12 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Пилотажная группа «Русь» и Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России выступят в день Военно-воздушных сил (ВВС) России в небе над Самарой. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Главное — запечатлеть фигуру высшего пилотажа

Сообщается, что праздничные мероприятия будут проходить на 2-й очереди набережной реки Волги с 16:00 до 21:00 часов. Здесь будут работать тематические выставки и площадки, полевая кухня, пройдет концерт «Под небом единым».

Отмечается, что центральным событием мероприятия станет выступление Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России и легендарной пилотажной группы «Русь». В небе российские асы продемонстрируют сложнейшие элементы высшего пилотажа, которые будут выполняться сольно и в группе. Экипажи будут использовать системы дымообразования, оставляя в небе дымовой шлейф.

Сообщается, что на мероприятии начнет работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в российской армии.