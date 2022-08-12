Вашингтон, 12 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Ряд наиболее жестких мер по борьбе с распространением коронавируса был отменен в США Центрами по контролю за заболеваемостью, сообщает New York Post.

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В центрах отметили, что спустя два с половиной года после начала пандемии американцам больше не нужно держаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, поскольку, по оценкам, 95% людей старше 16 лет имеют определенный уровень иммунитета к вирусу благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию или сочетанию этих факторов.

В рамках новых правил не рекомендуется помещать в карантин тех, кто подвергся воздействию Covid-19, но не инфицирован, независимо от статуса вакцинации. Вместо этого, ведомство рекомендует тем, кто контактировал с заболевшим, носить маску в течение 10 дней и пройти тестирование через пять дней.

Новые изменения также повлияют на школы, когда учащиеся вернутся в этом месяце, поскольку CDC отменил свою рекомендацию о том, чтобы школы ежедневно тестировали учащихся, однако, по словам официальных лиц, эта мера может быть восстановлена на фоне всплеска инфекций.