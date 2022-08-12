Москва, 12 августа 2022, 12:08 — REGNUM В Москве в сентябре 2022 года на выборах муниципальных депутатов избирательные участки оснастят специальными сканерами, сообщается на портале мэра столицы.
Раньше человек приходил на участок, показывал паспорт члену избирательной комиссии, тот находил его в бумажном списке и записывал в него паспортные данные. После этого избиратель расписывался и получал бюллетень.
Теперь этот процесс автоматизируют. Голосующий должен будет приложить к специальному сканеру первую страницу паспорта, и вся информация появится на мониторе компьютера члена избиркома.
Как сообщало, в дистанционном электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве в сентябре 2022 года будет ряд нововведений.
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