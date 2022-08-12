Москва, 12 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Москве в сентябре 2022 года на выборах муниципальных депутатов избирательные участки оснастят специальными сканерами, сообщается на портале мэра столицы.

Izbirkom.tatarstan.ru На избирательном участке

Раньше человек приходил на участок, показывал паспорт члену избирательной комиссии, тот находил его в бумажном списке и записывал в него паспортные данные. После этого избиратель расписывался и получал бюллетень.

Теперь этот процесс автоматизируют. Голосующий должен будет приложить к специальному сканеру первую страницу паспорта, и вся информация появится на мониторе компьютера члена избиркома.

Как сообщало, в дистанционном электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве в сентябре 2022 года будет ряд нововведений.

Читайте подробнее: Названы новшества, которые будут применять на выборах в Москве