Исламабад, , 12:06 — REGNUM Несколько афганских членов ЛГБТ-сообщества организовали демонстрацию в Исламабаде, Пакистан, и обратились к британскому правительству с просьбой предоставить убежище более чем тысяче ЛГБТ из Афганистана, которые сталкиваются с насилием и угрозой смерти с тех пор, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришёл к власти. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ЛГБТ fsHH

Демонстрация была организована совместно с онлайн-кампанией «Давайте жить», которую возглавил Озлам, афганский трансгендер, и гуманитарной группой «Рушания», выступающей за права ЛГБТ. Митингующие призвали британское правительство предоставить убежище членам афганского ЛГБТ-сообщества после года притеснений, изнасилований и насилия при режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на 24-летнего Озлама и его четырёх друзей в его доме в Кабуле. Он рассказал британским СМИ, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили его друга, подвергли групповому изнасилованию и повесили в парке афганской столицы на следующий день после нападения.

По словам этого афганского трансгендера, с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, ЛГБТ подвергались преследованиям, изнасилованиям или убийствам. По данным гуманитарной группы «Рушания», более 1000 граждан Афганистана — представителей ЛГБТ и 20 ЛГБТ-активистов оказались в ловушке в Афганистане или живут в нищете в Иране, Пакистане и Турции.

Призывая Великобританию предоставить убежище как минимум от 100 до 200 просителей, организация заявляет, что британское правительство неоднократно отклоняло их просьбы о помощи тем, кто находится в списке эвакуации организации.

Правозащитные организации выразили свою озабоченность, опубликовав многочисленные отчёты о бесчеловечной ситуации, в которой оказались представители ЛГБТ после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» утверждает, что многие из этих людей были вынуждены покинуть Афганистан, а тех, кто остался в стране, ждёт мрачное будущее.