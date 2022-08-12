Барнаул, 12 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. О новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники под видом интернет-продавцов просят приобрести у них товары с возвратом средств за небольшую премию, известно правоохранителям Алтайского края.

Киберпреступность

«Да, примерно с полгода наблюдаем подобные», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в России действует новая схема мошенничества, при которой злоумышленники под видом продавцов на интернет-площадках убеждают совершить у них покупку с возвратом денег за небольшую премию якобы для поднятия рейтинга, 11 августа рассказал журналистам зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сначала мошенники действительно возвращают деньги с бонусом, чтобы втереться в доверие. Потом, когда люди совершают более дорогие покупки у «продавца», они пропадают с полученными деньгами.

Взаимодействие с российской Генпрокуратурой в рамках системы «Антифишинг» для расширения возможности досудебной блокировки мошеннических сайтов намеревается расширить Минцифры РФ.

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