Мадрид, 12 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Испания заявила, что новый газопровод, который соединит Испанию и Францию, может быть готов в течение девяти месяцев. До этого Германия поддержала идею соединить Пиренейский полуостров с Центральной Европой для повышения энергетической безопасности континента. Об этом сообщает Financial Times.

Газопровод

Вице-премьер Испании и министр экологического перехода Тереса Рибера заявила 12 августа, что участок газопровода, идущий из Испании во Францию, может быть построен менее чем за год в рамках стремления сократить зависимость Европы от российского газа.

Между тем премьер-министр Португалии Антониу Кошта сказал: «Германия может на 100 процентов рассчитывать на приверженность Португалии строительству газопровода». «Сегодня газ, завтра зеленый водород», — добавил Коста в сообщении в соцсети 11 августа.

По словам Косты, пока строительство нового газопровода не завершено, порт Синиш на северном побережье Португалии может использоваться в качестве логистического центра для доставки сжиженного природного газа в Европу.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 11 августа, что обсуждал новый газопровод с лидерами Испании, Португалии и Франции и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он добавил, что будут и «другие соединения между Северной Африкой и Европой, которые помогут нам диверсифицировать наши [энергетические] поставки».