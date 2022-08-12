Владивосток, , 12:04 — REGNUM Дорогу в Приморском крае, на ремонт которой было выделено 260 млн рублей, сдали с многочисленными нарушениями требований законодательства. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Безопасные и качественные дороги в Ярославле: два взгляда Группа «Дороги Ярославля», Андрей Трифф

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Ремонт выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчик работ — министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края — принял дорогу в ноябре 2021 года без замечаний. Подрядчиков выступало ООО «Строительная компания «Автобан-ДВ».

«По результатам проведенной прокуратурой края проверки вскрыты многочисленные нарушения требований законодательства к качеству работ и порядку их приемки, что повлекло причинение ущерба бюджету Приморского края на сумму более 35 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне уголовное дело о халатности при реализации национальных проектов возбуждено в Омске. Установлено, что должностные лица департамента строительства администрации Омска допустили нарушение сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию шести детсадов на 990 мест.