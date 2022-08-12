Манагуа , , 12:04 — REGNUM Министерство внутренних дел Никарагуа будет осуществлять мониторинг и контроль некоммерческих организаций. Об этом пишет Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Густаво Поррас указал на необходимость создания данной правовой системы, для чего была одобрена инициатива касательно изменений в Общий закон о регулировании и контроле некоммерческих организаций.

В соответствии с этим предложением, МВД через свой департамент теперь будет отвечать за предоставление и утверждение таких организаций, в дополнение к контролю или аннулированию каждой структуры.