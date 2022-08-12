Манагуа , 12 августа 2022, 12:04 — REGNUM Министерство внутренних дел Никарагуа будет осуществлять мониторинг и контроль некоммерческих организаций. Об этом пишет Prensa Latina.
Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Густаво Поррас указал на необходимость создания данной правовой системы, для чего была одобрена инициатива касательно изменений в Общий закон о регулировании и контроле некоммерческих организаций.
В соответствии с этим предложением, МВД через свой департамент теперь будет отвечать за предоставление и утверждение таких организаций, в дополнение к контролю или аннулированию каждой структуры.