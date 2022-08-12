Манагуа , 12 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Никарагуа будет осуществлять мониторинг и контроль некоммерческих организаций. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Густаво Поррас указал на необходимость создания данной правовой системы, для чего была одобрена инициатива касательно изменений в Общий закон о регулировании и контроле некоммерческих организаций.

В соответствии с этим предложением, МВД через свой департамент теперь будет отвечать за предоставление и утверждение таких организаций, в дополнение к контролю или аннулированию каждой структуры.