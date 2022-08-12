Тюмень, , 12:03 — REGNUM В Тюменской области появились два новых объекта, связанных с термами, могут появиться до конца 2022 года. Об этом сообщил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Капля воды

Один термальный объект планируют запустить по пути из Тюмени в Тобольск, второй — непосредственно в самом Тобольске.

«У гостей будет возможность остановиться, отдохнуть, посетить термальный источник. Поскольку это направление из года в год набирает популярность, мы рассчитываем на то, что в регион будет приходить много разных инвесторов, которые в рамках использования концепции термальных вод будут запускать новые объекты разных форматов. Сейчас в пиковые периоды мы видим очень высокий уровень загрузки существующих комплексов», — цитирует Дмитрия Пухова «Тюменская линия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня на территории Тюменской области насчитывается более 20 баз и санаториев с термальными источниками.

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