Горно-Алтайск, , 12:02 — REGNUM Около 800 частных инициатив получат гранты на развитие проектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске глава правительства рассказал, что до конца 2022 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» около 800 инициатив малого и среднего бизнеса получат гранты.

Мишустин пояснил, что гранты можно использовать на создание кемпингов, обустройство пляжей, разработку экскурсий и другие цели.

Ранее в рамках нацпроекта было предоставлено около 500 грантов.