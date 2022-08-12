Мишустин: около 800 инициатив получат гранты на развитие туризма
Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Около 800 частных инициатив получат гранты на развитие проектов в сфере туризма, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Премьер-министр России Михаил Мишустин
На совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске глава правительства рассказал, что до конца 2022 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» около 800 инициатив малого и среднего бизнеса получат гранты.
Мишустин пояснил, что гранты можно использовать на создание кемпингов, обустройство пляжей, разработку экскурсий и другие цели.
Ранее в рамках нацпроекта было предоставлено около 500 грантов.