Казань, , 12:02 — REGNUM В ковид-госпитали Татарии за прошедшие сутки доставили 55 пациентов. Коронавирус выявили еще у 85 человек, накануне заболели 82 жителя, сообщает 12 августа общероссийский оперативный штаб.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в Татарии зарегистрировано 154 619 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 150 544 пациента, скончались 1997 человек. За сутки выписали 11 пациентов, умерших от COVID-19 нет.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре в Татарии начнется иммунизация населения против гриппа. Сразу по прибытии вакцины в республику детей начнут прививать в детских садах и школах, а взрослых — на рабочих местах.

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