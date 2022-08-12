Стокгольм, , 12:04 — REGNUM Христианские демократы хотят усилить контроль за иностранцами в Швеции посредством взятия отпечатков пальцев, фотографирования и хранения образцов ДНК. Об этом 12 августа в интервью газете DN заявила лидер партии Эбба Буш.

Отпечатки пальцев

По ее мнению, меры должны быть направлены против лиц, которые не обладают видом на жительство в Швеции.

«Если у человека нет карточки с видом на жительство, если у него не в порядке документы, то это должно быть основанием для таких мер, чтобы эти данные можно было хранить в будущем», — отметила политик.

Ранее, в преддверии сенаторских выборов, Христианские демократы опубликовали ряд других предложений, таких как химическая кастрация сексуальных маньяков и предоставление полиция доступа к биобанкам медицинским учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции предложили обязательные языковые курсы для детей с двух лет