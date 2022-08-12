Прага, 12 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Российский гражданин Александр Франчетти обвиняется чешской Верховной прокуратурой в создании в Севастополе организованной преступной группировки (ОПГ), якобы осуществлявшей разведывательную деятельность в пользу РФ во время воссоединения Крыма с Россией. Об этом 12 августа сообщает Чешское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

При этом в июне 2022 года Верховный суд в Праге отказал в выдаче Франчетти киевскому режиму, которого в Киеве обвиняют в причастности к событиям 2014 года в Крыму.

Также уточняется, что названный гражданин РФ может быть обвинён по чешским законам, так как обвинения о якобы участии его в ОПГ весной 2014 года в Крыму в апреле 2022 года выдвинул национальный центр борьбы с организованной преступностью, который входящий в структуру полиции Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что крымские клубы должны быть приняты в состав Российского футбольного союза (РФС).