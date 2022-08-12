Стокгольм, 12 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Экстрадиция турецкого гражданина из Швеции будет описана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как личная победа. Такое мнение разделяют эксперты, с которым побеседовали журналисты телеканала SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

О факте экстрадиции стало известно шведским СМИ вечером 11 августа.

Бывший посол Швеции в Турции Майкл Салин не считает совпадением то, что решение было принято именно сейчас, хотя шведское правительство назвало это «обычным делом».

«Я думаю, что тайминг очень хорошо продуман», — заявил дипломат в студии SVT, добавив, что Эрдоган попытается представить это у себя на родине как «личную победу».

Пол Т. Левин, директор Института турецких исследований Стокгольмского университета, считает, что дело об экстрадиции будет воспринято в Турции как победа.

«Но я также могу предположить, что там не совсем удовлетворятся этим, они ведь потребовали экстрадиции большего числа людей», — прокомментировал эксперт.