Эрдоган представит высылку мужчины из Швеции как свою победу — эксперты
Стокгольм, 12 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Экстрадиция турецкого гражданина из Швеции будет описана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как личная победа. Такое мнение разделяют эксперты, с которым побеседовали журналисты телеканала SVT.
О факте экстрадиции стало известно шведским СМИ вечером 11 августа.
Бывший посол Швеции в Турции Майкл Салин не считает совпадением то, что решение было принято именно сейчас, хотя шведское правительство назвало это «обычным делом».
«Я думаю, что тайминг очень хорошо продуман», — заявил дипломат в студии SVT, добавив, что Эрдоган попытается представить это у себя на родине как «личную победу».
Пол Т. Левин, директор Института турецких исследований Стокгольмского университета, считает, что дело об экстрадиции будет воспринято в Турции как победа.
«Но я также могу предположить, что там не совсем удовлетворятся этим, они ведь потребовали экстрадиции большего числа людей», — прокомментировал эксперт.