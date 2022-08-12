Москва, , 11:57 — REGNUM Украина ставит под угрозу безопасность целого ряда стран Европы, допуская обстрелы Запорожской атомной электростанции. Об этом 12 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС DENAMAX

«Терроризм режима Зеленского только усиливается, но ядерная составляющая — она наиболее сильна. Потому что она громкая, она касается абсолютно всех. В современном мире невозможно от подобной проблемы скрыться или не обратить на неё внимание», — заявил Рогов.

«Здесь что делается? Включается режим, по сути, ядерного шантажа. Не просто России, а как минимум всей континентальной Европы — потому что понятно, что если произойдёт непоправимое, то зона отчуждения будет очень большой. Пострадают десятки государств, расположенных на европейском континенте», — указал он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил о том, что на Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время находится под контролем российских сил, сложилась очень тревожная ситуация: военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе.

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