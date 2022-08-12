Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Американская актриса Лорен Эмброуз, известная по роли в фильме «Любовь и прочие обстоятельства», примет участие в съёмках во втором сезоне сериала «Шершни». Об этом сообщило издание Independent.

Лорен Эмброуз Цитата из видеоинтервью

По данным источника, в продолжении шоу Эмброуз исполнит роль взрослой Ванессы Палмер, которая вместе с другими героинями пережила авиакатастрофу в подростковом возрасте. Точная дата выхода второго сезона пока что не раскрывается.

Напомним, сериал «Шершни» рассказывает о школьницах, вынужденных выживать в лесу после крушения самолёта. Выход первого сезона состоялся в ноябре 2021 года.

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