Вашингтон, 12 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Американская актриса Лорен Эмброуз, известная по роли в фильме «Любовь и прочие обстоятельства», примет участие в съёмках во втором сезоне сериала «Шершни». Об этом сообщило издание Independent.

Цитата из видеоинтервью Лорен Эмброуз

По данным источника, в продолжении шоу Эмброуз исполнит роль взрослой Ванессы Палмер, которая вместе с другими героинями пережила авиакатастрофу в подростковом возрасте. Точная дата выхода второго сезона пока что не раскрывается.

Напомним, сериал «Шершни» рассказывает о школьницах, вынужденных выживать в лесу после крушения самолёта. Выход первого сезона состоялся в ноябре 2021 года.