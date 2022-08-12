Пенза, 12 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области подтвердили 104 случая заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит 12 августа общероссийский оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач с пациентом

Всего по области зарегистрировано 189 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за время пандемии 182 752 человека, из них за сутки выписали 23 пациента.

В ковид-стационары 11 августа госпитализировали 25 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 6012 человек, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, в шести регионах Дальневосточного федерального округа ощутимо растёт количество новых случаев коронавирусной инфекции. В два раза по сравнению с июлем уровень заболеваемости возрос в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях, а также на Камчатке и Сахалине.

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