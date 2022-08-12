За сутки в Пензенской области выписали 23 ковид-пациента
Пенза, 12 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области подтвердили 104 случая заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит 12 августа общероссийский оперативный штаб.
Всего по области зарегистрировано 189 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за время пандемии 182 752 человека, из них за сутки выписали 23 пациента.
В ковид-стационары 11 августа госпитализировали 25 человек.
От последствий заражения коронавирусом скончались 6012 человек, за сутки умерли два пациента.
ИА REGNUM ранее сообщало, в шести регионах Дальневосточного федерального округа ощутимо растёт количество новых случаев коронавирусной инфекции. В два раза по сравнению с июлем уровень заболеваемости возрос в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях, а также на Камчатке и Сахалине.
Читайте также: Дальний Восток накрывает шестой волной коронавируса