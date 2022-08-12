Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Фасад здания мэрии Екатеринбурга в 2023 году оснастят подсветкой за 106,8 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Здание администрации Екатеринбурга перед началом парада Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подсветка сможет работать в нескольких режимах. В зависимости от события световой облик мэрии будет меняться. В частности, предусмотрены специальные расцветки для Дня города, Нового года и Дня Победы.

Заявки от подрядчиков принимают до 29 августа. Работы необходимо завершить до 1 мая 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае возле здания городской администрации спилили ели, а затем высадили новые. Оказалось, что спиленные деревья были в плохом состоянии. Кроме того, был велик риск их обрушения. Новые деревья привезли из Казани.