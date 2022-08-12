Донецк, 12 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка. Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

В 11:00 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Нетайлово. По Киевскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

В 11:15 из Красногоровки обстреляли Кировский район Донецка выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.