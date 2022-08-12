* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 12 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни убит маулави Хасиб, ответственный за вербовку в ряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Андар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Согласно источникам, Хасиб был убит в результате засады.

Известно, что он является жителем уезда Андар и некоторое время отвечал за вербовку людей для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фронт национального освобождения Афганистана выпустил информационный бюллетень, в котором взял на себя ответственность за убийство члена «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего по этому поводу не заявили.

Напомним, в провинции Газни уже было убито несколько высокопоставленных чиновников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).