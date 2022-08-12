Стокгольм, 12 августа 2022, 12:00 — REGNUM 11 августа лидер Либералов Йохан Персон заявил в эфире радиостанции SR, что одним из главных вопросов, с которым его партия идет на эти выборы в риксдаг, является борьба с организованной преступностью в Швеции.

Стокгольм. Швеция
Стокгольм. Швеция

«Мы должны уменьшить количество убийств на наших улицах. Прошлой ночью снова был убит достаточно молодой человек», сказал политик.

Персон также отметил, что именно поэтому его партия ценит вклад Шведских демократов, которые также строят свою предвыборную кампанию на борьбе с криминалом.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября. Главными кандидатами в премьер-министры являются нынешняя глава кабинета Магдалена Андерссон (Социал-демократы) и лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные).

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