Стокгольм, , 12:00 — REGNUM 11 августа лидер Либералов Йохан Персон заявил в эфире радиостанции SR, что одним из главных вопросов, с которым его партия идет на эти выборы в риксдаг, является борьба с организованной преступностью в Швеции.

Стокгольм. Швеция

«Мы должны уменьшить количество убийств на наших улицах. Прошлой ночью снова был убит достаточно молодой человек», — сказал политик.

Персон также отметил, что именно поэтому его партия ценит вклад Шведских демократов, которые также строят свою предвыборную кампанию на борьбе с криминалом.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября. Главными кандидатами в премьер-министры являются нынешняя глава кабинета Магдалена Андерссон (Социал-демократы) и лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные).

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