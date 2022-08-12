Лас-Вегас, США, 12 августа 2022, 11:54 — REGNUM Президент UFC Дана Уайт не включил бывшего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в список лучших бойцов организации за всё время. Об этом 12 августа сообщает GQ Sport.
«Трудно сказать, можно ли назвать Хабиба величайшим. Кто знает, чего он мог достичь в своей карьере, но он очень рано закончил», — сказал Уайт.
Он отметил, что в его топ-5 входят Джон Джонс, Андерсон Силва, Ронда Роузи, Конор Макгрегор и Жорж Сен-Пьер.
Также он добавил, что хотел бы включить в этот список ещё много бойцов, в частности, Камару Усмана.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
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