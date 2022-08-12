Лас-Вегас, США, 12 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Президент UFC Дана Уайт не включил бывшего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в список лучших бойцов организации за всё время. Об этом 12 августа сообщает GQ Sport.

(сс) BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

«Трудно сказать, можно ли назвать Хабиба величайшим. Кто знает, чего он мог достичь в своей карьере, но он очень рано закончил», — сказал Уайт.

Он отметил, что в его топ-5 входят Джон Джонс, Андерсон Силва, Ронда Роузи, Конор Макгрегор и Жорж Сен-Пьер.

Также он добавил, что хотел бы включить в этот список ещё много бойцов, в частности, Камару Усмана.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.