Саратов, , 11:53 — REGNUM В Саратовской области всего зарегистрирован 258 051 случай заражения коронавирусом, за сутки заболели 137 человек, накануне выявили 129 инфицированных. Об этом 12 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.

Врач и пациент Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Выздоровели за время пандемии 250 972 пациента, за сутки — 65 человек.

В больницы 11 августа госпитализировали 10 ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 65 человек, на амбулаторном — 1013.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на COVID-19 всего обследовали более 3,9 млн человек. Тестирование населения осуществляется на базе 24 лабораторий.

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