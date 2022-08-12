Саратов, 12 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Саратовской области всего зарегистрирован 258 051 случай заражения коронавирусом, за сутки заболели 137 человек, накануне выявили 129 инфицированных. Об этом 12 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.

Александр Погожев ИА REGNUM Врач и пациент

Выздоровели за время пандемии 250 972 пациента, за сутки — 65 человек.

В больницы 11 августа госпитализировали 10 ковид-пациентов. Всего на стационарном лечении находятся 65 человек, на амбулаторном — 1013.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на COVID-19 всего обследовали более 3,9 млн человек. Тестирование населения осуществляется на базе 24 лабораторий.

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