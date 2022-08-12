Стокгольм, 12 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Безусловно, деньги на агитацию, пропаганду, фики с избирателями и все такое прочее являются если не решающим, то одной из главных причин, по которой партии в Швеции могут высчитывать, сколько избирателей за них проголосует и какова их эффективность с точки зрения агитации. На эту тему 12 августа телеканала SVT подготовил специальный сюжет.

Шведская крона

В бюджетной мошне всех восьми парламентских партий Швеции сейчас где-то 40 миллионов долларов США, что не слишком много.

По словам Мари Грюсель, доцента Гётеборгского университета, бюджет имеет определенное влияние на исход выборов, но далеко не решающее. В изданной Timbro книге об избирательных кампаниях партий она и ее коллеги пишут, что, например Центристы тратили в среднем 159 шведских крон (16 долларов США) за голос одного избирателя во время последних четырех выборов. Это можно сравнить с Левыми, которые, если можно так сказать, «покупали» голос одного избирателя в среднем за 31 крону, или Умеренными, один голос которым обходился в 36 крон.

Конечно, исследователи подчеркивают, что это достаточно одиозные расчеты — взять деньги на предвыборную кампанию и поделить их на число голосов, поданных за партию.

«Это довольно банальный способ подсчета», — признается Грюсель.