Стокгольм, , 11:53 — REGNUM 11 августа стало известно, что из Швеции был выслан 35-летний гражданин Турции, который был осужден за мошенничество и приговорен на родине к 14 годам тюремного заключения. Вскоре выяснилось, что этот человек был в так называемом «списке Эрдогана». Об этом сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

Ранее текущим летом Стокгольм, Хельсинки и Анкара подписали мадридское соглашение, где северные страны обязались рассматривать запросы на экстрадицию в Турцию, а взамен Турция снимала свое вето для приглашения их в НАТО.

«Это обычное рутинное дело», — написал в редакцию SVT министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

Однако журналисты пишут, что высланный человек находился в «списке» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее официальный Стокгольм отрицал существование любых таких списков.