Нью-Дели, 12 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Индия приветствует стамбульские соглашения по вывозу зерна с Украины и облегчению экспорта из России продовольствия и удобрений. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Индии при ООН Ручиры Камбодж, распространённом 12 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Она отметила, что инициатива генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по вывозу зерна с Украины через Чёрное море и облегчению российского экспорта продемонстрировала возможность разрешения разногласий через диалог и дипломатию. Такой позиции придерживается и Индия.

Камбодж призвала глубоко осознать влияние конфликта на Украине на развивающиеся страны. Особенно это касается поставок зерна, удобрений и топлива. Нельзя, чтобы за счёт открытых рынков поддерживались неравенство и дискриминация, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, документы о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок были подписаны 22 июля в Стамбуле. В частности, был утверждён механизм для вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

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