Донецк, 12 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Донецке после попадания украинских снарядов загорелся склад «Донтехснаба», сообщил 12 августа мэр города Алексей Кулемзин.

Niklas Freidwall Пожар

«По уточненной информации, в результате попадания снарядов вооруженных формирований Украины произошло возгорание склада «Донтехснаба» по ул. Сигова, 2а в Калининском районе», — сообщил он в телеграм-канале.

По его словам, в результате два человека получили ранения.