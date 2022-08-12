Лос-Анджелес, США, , 11:51 — REGNUM Сценарист и режиссёр Мэтт Ривз готовится снимать продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом 12 августа пишет Variety.

Фильм «Бэтмен» Цитата из х/ф «Бэтмен» Реж. Мэтт Ривз. 2022. США

Однако компания Warner Bros. Discovery до сих пор не одобрила производство фильма. Как отмечает издание, в настоящее время только один новый проект DC получил «зеленый свет» — сиквел «Джокера» под названием «Джокер: Безумие на двоих».

ИА REGNUM напоминает, что сборы картины «Бэтмен» Мэтта Ривза составили $770 млн, при бюджете в $200 млн. Фильм задуман как первая часть трилогии о Бэтмене и часть новой вселенной.

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