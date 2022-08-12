Стокгольм, 12 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Либералы хотят ввести обязательное дошкольное образование в Швеции для двухлетних детей с недостаточным знанием шведского языка. Родителям детей предложат специальные языковые дошкольные учреждения, а если они откажутся, то в дело вступят социальные службы. Такого мнение лидера партии Йохана Персона, с которым по этому вопросу вечером 11 августа в эфире телеканала SVT поспорила лидер Зеленых Мэрта Стеневи.

Швеция

«Использование их (детей — прим. ИА REGNUM) в качестве угрозы в политической риторике разрушительно для доверия, которое нам необходимо построить между родителями и властями», — заявила Стеневи.

По словам лидера Либералов Персона, это предложение направлено на то, чтобы сломить культуру отчуждения, которая процветает в Швеции в отношении тех детей, чьи родители плохо говорят дома по-шведски — то, что дети рискуют унаследовать, считает он.

«Если будет выяснено, что у детей вообще нет доступа к шведскому языку, то надо предложить ходить в специальные языковые дошкольные учреждения», — считает Персон.