Валуйский район, Белгородская область, 12 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Три человека пострадали при столкновении двух мотосредств в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 11 августа в 23:30 столкнулись встречные мотоцикл «ИЖ Планета-5» и мопед «Браво 15 ОСС». За рулём мотоцикла находился 18-летний юноша, мопедом управлял 29-летний местный житель. Оба мотосредства были без государственных регистрационных знаков, водители не имели прав, а старший к тому же был ранее лишён водительских прав за нетрезвое состояние.

В результате ДТП травмы получили оба водителя и 16-летний пассажир мотоцикла.