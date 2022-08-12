Москва, , 11:49 — REGNUM Украинские войска бьют по атомной электростанции с целью отвлечь внимание от собственных поражений. Об этом 12 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

«Первая цель, — маленькая задача, — отвлечь от тех поражений, которые они сейчас терпят не только на Донбассе, но и в Харьковской области, в Херсконской, Николаевской, Запорожской», — заявил Рогов.

«То есть по всем фронтам у режима Зеленского просто нет никакого перемоги, а сплошная зрада и поражения. Естественно, надо как-то отвлечь внимание, и обстрелов мирных городов для этого мало. Казалось бы, сколько в Донецке гибнет под обстрелами тяжёлой артиллерии — даже эта страшная картинка не отвлекает на постукраинском пространстве, подконтрольному режиму Зеленского, от того, что что-то не то», — указал он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил о том, что на Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время находится под контролем российских сил, сложилась очень тревожная ситуация: военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе.