Берлин, , 11:48 — REGNUM Энергетический кризис, который разогнал инфляцию и существенно отразился на уровне жизни жителей Германии, может стать причиной для беспорядков в стране этой осенью. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил президент тюрингского Управления по защите конституции Штефан Крамер.

Протест Nathan Keirn

Он пояснил, что тема пандемии коронавируса в протестных акциях всё больше отодвигается на второй план, при этом протестные настроения в настоящее время связаны с другими проблемами в обществе.

«И конфликт на Украине, и экономический страх перед существованием в условиях энергетического кризиса, и общее недовольство всем и всеми играют все большую роль. И наконец, но не менее важное, — жаркая осень. Мой коллега Мюллер из Бранденбурга метко сказал о так называемой «зиме ярости», на которую надеются люди. Это именно то, что мы регистрируем и наблюдаем сейчас», — отметил Крамер.

Нехватка газа, энергетические трудности, проблем с поставками, возможно, рецессии, безработица, а также растущая бедности, которая затронет и средний класс, — это те проблемы, которые, по словам эксперта, грозят Германии в ближайшее время. Всё это может привести к обострению протестной ситуации в стране.

«Опыт последних месяцев говорит о повышении агрессивности вплоть до призывов к насилию. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что такая высокоэмоциональная и экзистенциальная кризисная ситуация затронет большую часть населения», — констатировал Крамер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее корреспондент телекомпании ARD Михаэль Штемпфле заявил, что растущие цены на газ и продовольствие могут привести осенью к социальным волнениям в Германии. По его словам, среди протестующих могут оказаться экстремисты, которые затем станут подстрекать протестующих к действиям против государства, и власти понимают это.

Глава Немецкого союза квартиросъёмщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что многие жители Германии из-за роста цен на газ окажутся не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Он уточнил, что речь идёт о миллионах.

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