Париж, 12 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Объявление о кончине карикатуриста Жан-Жака Семпе вызвало множество откликов в политической, экономической, медийной и художественной сферах как во Франции, так и за рубежом, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Карикатурист Жан-Жак Семпе, один из создателей «маленького Николя», также известный своими юмористическими газетными рисунками, умер в возрасте 89 лет.

«Нежная ирония, утонченность интеллекта, джаз: мы не сможем забыть Жан-Жака Семпе. Нам будет очень не хватать его взгляда и карандаша. Он обладал элегантностью, всегда оставаясь легким, и ничто не ускользало от его внимания», — написал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Семпе больше нет, но его рисунки останутся вне времени. Они сопровождали меня в Бейруте, Париже, Нью-Йорке. С нежностью, поэзией и озорством, юмором, который раскрывается до бесконечности, и абсолютной свободой, он научил нас смотреть на мир взглядом ребенка», — заявила министр культуры Франции Рима Абдул Малак.

Как сообщало ИА REGNUM, знаменитый карикатурист Жан-Жак Семпе, соавтор «маленького Николя», умер в возрасте 89 лет.