Путин провёл совещание с членами Совбеза России
Москва, 12 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Темой для обсуждения стало обеспечение безопасности на военном направлении.
«У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении», — сказал Путин.
Он добавил, что докладчиком является министр обороны Сергей Шойгу.