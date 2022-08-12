Москва, 12 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Темой для обсуждения стало обеспечение безопасности на военном направлении.

«У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле слова — на военном направлении», — сказал Путин.

Он добавил, что докладчиком является министр обороны Сергей Шойгу.