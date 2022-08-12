Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чувашии созданы управляющие компании (УК) на уровне республики и города Чебоксары. Их главная цель — поддержка домов, оставшихся без управляющих компаний. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил во время прямого эфира глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Объекты ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос об управлении многоквартирными домами, градоначальник проинформировал, что власти создали две управляющие компании.

«Одна управляющая компания создана на уровне региона, другая — на уровне муниципалитета. Первичные цели и задачи этих управляющих компаний — поддержка многоквартирных домов, которые остались без внимания других управляющих компаний. Вторая задача, которую поставил перед нами глава Чувашской Республики, — установка планки качества, ниже которой падать нельзя. И эту планку будет создавать именно управляющая компания, которая создана на базе города», — пояснил Денис Спирин.

Сити-менеджер Чебоксар заявил, что уже «есть эффект» от создания муниципальной УК. По его словам, некоторые управляющие компании «быстренько подтянулись», началась уборка запущенных территорий:

«Горожане нам говорят, к примеру, что неожиданно постригли кусты во дворе, хотя ни разу за пять лет к ним не походили. Потому что на рынок пришёл новый игрок, а новый игрок — это появление конкурентной среды».

Говоря о дальнейшей работе и взаимодействии с другими УК, Денис Спирин заверил, что «мы не прямые конкуренты, с которым надо будет бороться».

«Мы будем задавать тон… А с теми управляющими компаниями, которые будут не в состоянии подтянуться, не в состоянии дать качественную услугу населению или злоупотребляют доверием горожан, ситуация будет развиваться иначе. И маленькие управляющие компании, которые не в состоянии заниматься большими домами, приглашаем к себе, чтобы найти возможные точки кооперационных действий».

Как сообщало ИА REGNUM , муниципальная управляющая компания ООО УК «Жилищная компания» создана на базе ООО «Жилищная Компания», учредителем которого с 2008 года является горкомимущество Чебоксар и которое занимается аварийно-диспетчерским обслуживанием более половины площади жилого фонда города. На первом этапе под управление муниципальной УК могут быть переданы десять многоэтажек.