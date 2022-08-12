Власти создали две управляющие компании в Чувашии — Спирин
Чебоксары, 12 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Чувашии созданы управляющие компании (УК) на уровне республики и города Чебоксары. Их главная цель — поддержка домов, оставшихся без управляющих компаний. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил во время прямого эфира глава администрации Чебоксар Денис Спирин.
Отвечая на вопрос об управлении многоквартирными домами, градоначальник проинформировал, что власти создали две управляющие компании.
Сити-менеджер Чебоксар заявил, что уже «есть эффект» от создания муниципальной УК. По его словам, некоторые управляющие компании «быстренько подтянулись», началась уборка запущенных территорий:
Говоря о дальнейшей работе и взаимодействии с другими УК, Денис Спирин заверил, что «мы не прямые конкуренты, с которым надо будет бороться».
Как сообщало ИА REGNUM , муниципальная управляющая компания ООО УК «Жилищная компания» создана на базе ООО «Жилищная Компания», учредителем которого с 2008 года является горкомимущество Чебоксар и которое занимается аварийно-диспетчерским обслуживанием более половины площади жилого фонда города. На первом этапе под управление муниципальной УК могут быть переданы десять многоэтажек.