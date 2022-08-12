Чебоксары, 12 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Чувашии созданы управляющие компании (УК) на уровне республики и города Чебоксары. Их главная цель — поддержка домов, оставшихся без управляющих компаний. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил во время прямого эфира глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Иван Шилов ИА REGNUM Объекты ЖКХ

Отвечая на вопрос об управлении многоквартирными домами, градоначальник проинформировал, что власти создали две управляющие компании.

«Одна управляющая компания создана на уровне региона, другая — на уровне муниципалитета. Первичные цели и задачи этих управляющих компаний — поддержка многоквартирных домов, которые остались без внимания других управляющих компаний. Вторая задача, которую поставил перед нами глава Чувашской Республики, — установка планки качества, ниже которой падать нельзя. И эту планку будет создавать именно управляющая компания, которая создана на базе города», — пояснил Денис Спирин.

Сити-менеджер Чебоксар заявил, что уже «есть эффект» от создания муниципальной УК. По его словам, некоторые управляющие компании «быстренько подтянулись», началась уборка запущенных территорий:

«Горожане нам говорят, к примеру, что неожиданно постригли кусты во дворе, хотя ни разу за пять лет к ним не походили. Потому что на рынок пришёл новый игрок, а новый игрок — это появление конкурентной среды».

Говоря о дальнейшей работе и взаимодействии с другими УК, Денис Спирин заверил, что «мы не прямые конкуренты, с которым надо будет бороться».

«Мы будем задавать тон… А с теми управляющими компаниями, которые будут не в состоянии подтянуться, не в состоянии дать качественную услугу населению или злоупотребляют доверием горожан, ситуация будет развиваться иначе. И маленькие управляющие компании, которые не в состоянии заниматься большими домами, приглашаем к себе, чтобы найти возможные точки кооперационных действий».

Как сообщало ИА REGNUM , муниципальная управляющая компания ООО УК «Жилищная компания» создана на базе ООО «Жилищная Компания», учредителем которого с 2008 года является горкомимущество Чебоксар и которое занимается аварийно-диспетчерским обслуживанием более половины площади жилого фонда города. На первом этапе под управление муниципальной УК могут быть переданы десять многоэтажек.