Вашингтон, 12 августа 2022, 11:57 — REGNUM Раскрыты новые подробности производства кинокомикса «Джокер: Безумие на двоих». Об этом написал портал Production Weekly.
Как сообщил источник, продюсером будущей ленты выступит режиссёр Мартин Скорсезе, а должность постановщика вновь займёт Тодд Филлипс, ранее снявший первую часть. Съёмки фильма планируют начать в конце 2022 года.
Напомним, премьера «Джокера: Безумие на двоих» намечена на 2024 год. Главные роли в фильме исполнят Хоакин Феникс и Леди Гага.
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