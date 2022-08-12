Вашингтон, 12 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Раскрыты новые подробности производства кинокомикса «Джокер: Безумие на двоих». Об этом написал портал Production Weekly.

Цитата из к/ф «Джокер» Тодд Филлипс. 2019. Канада, США Джокер

Как сообщил источник, продюсером будущей ленты выступит режиссёр Мартин Скорсезе, а должность постановщика вновь займёт Тодд Филлипс, ранее снявший первую часть. Съёмки фильма планируют начать в конце 2022 года.

Напомним, премьера «Джокера: Безумие на двоих» намечена на 2024 год. Главные роли в фильме исполнят Хоакин Феникс и Леди Гага.