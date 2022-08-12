Москва, , 11:44 — REGNUM Центральный банк России с 12 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Небанковская депозитно-кредитная организация «Лэнд Кредит» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

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В сообщении отмечается, что кредитная организация самостоятельно направила в ЦБ РФ документы о её добровольной ликвидации.

По величине активов ООО НДКО «Лэнд Кредит» занимала 354-е место в банковской системе РФ. Организация не является участником системы страхования вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа ЦБ РФ отозвал лицензию у АО «Кросна-Банк» (г. Москва).

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