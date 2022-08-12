Москва, , 11:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности по вопросам военной безопасности, передаёт 12 августа пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова, на военном направлении», — заявил Путин.

С докладом по теме выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В совещании также приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.