Стокгольм, 12 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. С 12 августа политические партии Швеции ныне могут свободно размещать баннеры, плакаты и любые агитационные материалы по всей стране. В этой связи редакция телеканала SVT решила связаться с представителями восьми партий в риксдаге и узнать, сколько денег они намерены потратить на рекламу и проведение предвыборной кампании.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Как оказалось, бюджет всех партий на агитационные цели составляет 40 миллионов долларов США. Больше всех на кампанию потратят правящие Социал-демократы — 10 млн долларов. Центристы заняли второе место с 7 млн долларами.

Главная оппозиционная партия на этих выборах Умеренные раскошелится на 6,5 млн долларов.

Отмечается, что Шведские демократы и Левые добились самого большого увеличения агитационного бюджета по сравнению с прошлыми выборами.